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Часть гостиничного фонда "Роза Хутор" будет реорганизована

2:15
Туризм

"Роза Хутор" проведет реорганизацию части гостиничного фонда в Горной Олимпийской деревне.

Часть гостиничного фонда "Роза Хутор" будет реорганизована
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Это связано с новыми стратегическими задачами и необходимостью реновации номерного фонда курорта с целью приведения его в соответствие с современными требованиями и стандартами гостеприимства. Об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский на Фестивале горных курортов Евразии, который открылся в горах Сочи.

В течение ближайшего года планируется реорганизовать и реновировать ряд отелей, расположенных в Горной Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор". Среди них такие объекты размещения как Riders Lodge, Отель 28, Ски Инн. Они были введены в эксплуатацию более 10 лет назад, в период подготовки к Олимпийским играм, для проживания олимпийских сборных, после чего были переоборудованы в бюджетные средства размещения. Для обновления их номерного фонда и инфраструктуры было принято решение о привлечении партнеров и профильных инвесторов, которые впоследствии будут управлять данными отелями.

Как отметил генеральный директор горного курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский:

"Подобное решение позволит нам не только качественно реновировать гостиничную инфраструктуру курорта, но и сосредоточиться на приоритетных для нас направлениях — развитии природного, семейного и оздоровительного туризма, а также создании нового курорта, "Турьев Хутор", который станет продолжением "Роза Хутор". В этой связи, для развития и управления некоторыми объектами курорта, особенно такими непрофильными, как казино, будут привлекаться внешние партнеры и инвесторы".

В настоящий момент отдохнуть в указанных отелях можно до 1 июня, далее их ждет реорганизация. Внесённые оплаты за бронирования после 1 июня будут возвращены своевременно и в полном объеме.

После реновации отели останутся в составе общего номерного фонда курорта и будут в полной мере соответствовать современным стандартам гостеприимства.

"Уверен, что в итоге наши гости получат новые возможности для комфортного размещения и качественного круглогодичного отдыха на "Роза Хутор", — подчеркнул Александр Белокобыльский.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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