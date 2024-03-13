Идеальный отдых в Египте и Турции с классом Бизнес от "Библио-Глобус": бронируйте сейчас

Туроператор "Библио-Глобус" предложил новые варианты для отдыха обеспеченных россиян

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператор "Библио-Глобус" предлагает возможность путешествия в Египет и Турцию с классом обслуживания Бизнес на рейсах "Аэрофлота" в рамках специальной программы для состоятельных российских туристов.

Фото: https://www.swaggermagazine.com/

В рамках этой программы предоставляются пакетные туры в Анталию и Шарм-эль-Шейх, включающие трансфер, проживание в отелях категории 4* и 5*, полное питание, экскурсии и другие услуги. Кроме того, пассажиры, выбравшие этот вид отдыха, получат дополнительные привилегии, такие как приоритетная регистрация, ускоренный проход через контроль безопасности, питание по специальному меню с напитками и специальные правила для багажа, а также удобные кресла.

Представители компании "Библио-Глобус" подчеркнули, что их главная цель — обеспечить комфортный и качественный отдых для своих клиентов.