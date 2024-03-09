Новая статистика: китайские туристы приводят к рекордному росту посещений России

Китайцы оккупируют Россию

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Свежие данные о въезде иностранцев в Россию указывают на увеличение посещений по сравнению с 2022 годом, когда показатели были низкими. Этот тренд наблюдается по всем параметрам, с одним явным рекордным увеличением — въезд китайских туристов. В 2023 году их посещений России было на 23 000% больше, чем в предыдущем году.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Это вполне объяснимо учитывая ситуацию с COVID-19 в 2022 году, когда КНР продолжала бороться с пандемией, вводя локдауны и ограничения на выезд. В таких условиях количество посещений было практически нулевым. Сейчас ситуация начинает возвращаться к норме. Однако, интересно не только восстановление потока туристов из Китая, но и его изменение.

В прошлом году из 15,4 миллионов иностранцев, посетивших Россию, 670,7 тысяч были туристами, в сравнении с 200 тысячами в 2022 году. Этот рост в значительной мере обусловлен посещениями китайцев. Всего китайских туристов за год было 199,8 тысячи, что вдвое превышает данные предыдущего года. Нужно отметить, что эти цифры были низкими из-за предпочтения китайцами оставаться в стране из-за боязни сложных и дорогостоящих процедур карантина по возвращении.

В 2019 году было зафиксировано более 5 миллионов посещений России туристами, из которых 1,5 миллиона пришлось на Китай, что составляло около 30% всех посещений, аналогично с текущими данными. После Китая идут Германия, Турция, ОАЭ, Туркмения и Иран, заменяя страны Евросоюза, Японию и Южную Корею, поскольку их поток туристов практически иссяк.

Ожидается, что доля китайских туристов в ближайшие годы превысит нынешние 30%, но не ясно, будут ли они увеличиваться такими темпами, как до пандемии, учитывая нестабильность международной ситуации. Тем не менее, ожидается, что китайские туристы будут играть все более важную роль в российской туристической индустрии.