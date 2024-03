Новая статистика: китайские туристы приводят к рекордному росту посещений России

Свежие данные о въезде иностранцев в Россию указывают на увеличение посещений по сравнению с 2022 годом, когда показатели были низкими. Этот тренд наблюдается по всем параметрам, с одним явным рекордным увеличением — въезд китайских туристов. В 2023 году их посещений России было на 23 000% больше, чем в предыдущем году.

