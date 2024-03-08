Желание повысить свой класс обслуживания на борту самолета может стать реальностью благодаря неожиданному совету туристов: садиться на борт последними. Этот метод позволяет оценить бортпроводникам наличие свободных мест в бизнес- или первом классе и предложить их другим пассажирам.
Кроме того, рекомендуется проявлять внимание и щедрость к персоналу, что может привести к дополнительным привилегиям и бесплатному повышению класса обслуживания.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.