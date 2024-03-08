Хитрость, которая заставит вас летать в первом классе бесплатно

Туристам рекомендовали садиться на борт последними для бесплатного повышения класса обслуживания

0:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Желание повысить свой класс обслуживания на борту самолета может стать реальностью благодаря неожиданному совету туристов: садиться на борт последними. Этот метод позволяет оценить бортпроводникам наличие свободных мест в бизнес- или первом классе и предложить их другим пассажирам.

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Кроме того, рекомендуется проявлять внимание и щедрость к персоналу, что может привести к дополнительным привилегиям и бесплатному повышению класса обслуживания.