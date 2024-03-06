Акула напала на 11-летнюю девочку у берегов Гавайев: подробности инцидента

Акула напала на девочку на Гавайях

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

По сообщению газеты Honolulu Star-Advertiser, предположительно, акула атаковала 11-летнюю девочку у побережья острова Оаху на Гавайях, укусив её за ногу.

Фото: Большая белая акула (Carcharodon carcharias) by Бернар ДЮПОН из ФРАНЦИИ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Согласно данным службы экстренной помощи, инцидент произошел на пляже неподалеку от поселка Каава в субботу днём. Однако ребенку не потребовалась госпитализация, так как родители отказались от этой меры. Медики, прибывшие на место происшествия, сообщили, что акула, вероятно, была небольшой рифовой, примерно метровой длины. С

лужба спасателей установила предупреждающие знаки в этом районе.