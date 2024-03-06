По сообщению газеты Honolulu Star-Advertiser, предположительно, акула атаковала 11-летнюю девочку у побережья острова Оаху на Гавайях, укусив её за ногу.
Согласно данным службы экстренной помощи, инцидент произошел на пляже неподалеку от поселка Каава в субботу днём. Однако ребенку не потребовалась госпитализация, так как родители отказались от этой меры. Медики, прибывшие на место происшествия, сообщили, что акула, вероятно, была небольшой рифовой, примерно метровой длины. С
лужба спасателей установила предупреждающие знаки в этом районе.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.