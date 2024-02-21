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Чаевые в разных странах: культурные нюансы и рекомендации для туристов

Приведены страны, где использование чаевых может иметь серьезные последствия

1:47
Туризм

Долгое время чаевые были стандартной и даже неотъемлемой частью обслуживания официантов в разных странах.
Однако выяснилось, что в некоторых местах это может вызвать проблемы. Согласно информации издания The Sun, культура чаевых в различных уголках мира может сильно различаться, что может привести к неприятным ситуациям для туристов. Например, в Китае принято не оставлять чаевые в обычных ресторанах на материке. Перед тем, как оставить денежку официанту, стоит узнать политику заведения, так как многие из них категорически запрещают принимать или давать дополнительное вознаграждение. Вместо этого эксперты рекомендуют выразить благодарность персоналу и, возможно, даже написать им записку, если обслуживание было действительно хорошим. Однако водителям такси и работникам некоторых других сфер обслуживания чаевые постепенно становятся более приемлемыми.

Приведены страны, где использование чаевых может иметь серьезные последствия
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

В Японии также не распространено давать чаевые, и попытки оставить деньги могут вызвать недопонимание.

"Персонал в лучшем случае подумает, что вы забыли сдачу и попытается вернуть вам деньги, а в худшем случае свяжется с вами позже", — подчеркивают специалисты.

Японцы считают более правильным просто выразить благодарность словами и вести себя уважительно. В Новой Зеландии и Австралии тоже не принято оставлять чаевые. Хотя официанты вряд ли будут обижены на дополнительное вознаграждение в размере 10% от счета, в больших заведениях это скорее будет рассмотрено как приятный бонус, а не обязательное действие. Учитывая, что в этих странах официанты не зависят от чаевых как основного источника дохода, это не является обязательным. Поэтому перед поездкой за границу разумно ознакомиться с местными особенностями, чтобы избежать конфликтных ситуаций и недопониманий.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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