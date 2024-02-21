Инвестиции в роскошный отдых: создание курорта «Новая Анапа» на Кубани

На Кубани ищут инвесторов для развития проекта Новая Анапа

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во второй половине текущего года в регионе Краснодарского края появится уникальная возможность для инвесторов — участие в строительстве курортного комплекса "Новая Анапа".

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По информации, предоставленной генеральным директором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым, разработка мастер-плана для территории отдыха завершится в ближайшие месяцы. После этого будут предложены инвестиционные лоты заинтересованным сторонам.

Сообщается, что инженерные исследования на участке уже завершены, что говорит о готовности к началу активной фазы проекта. Согласно высказыванию Суханова, интерес со стороны потенциальных инвесторов велик. На текущий момент около 25 компаний из России, а также из стран Азии и Евразийского экономического союза выразили готовность вложить средства в "Новую Анапу".

Планируется, что на территории будущего курорта будут построены отели различного уровня комфорта — от среднего до премиум-класса, а также яхтенная марина и социальная инфраструктура. Общая площадь застройки составит 800 гектаров, при этом курорт будет располагать 17 километрами песчаного пляжа.