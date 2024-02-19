Пенза оказалась во главе туристического прогресса с картой туриста. Она позволит пользоваться кэшбеком и скидками

В Пензенской области исследуется возможность внедрения концепции туристической карты, как сообщает региональный туристическо-информационный центр.
На межрегиональной рабочей встрече, посвящённой данной тематике и организованной по инициативе местного отделения Центробанка, участники обсудили потенциальные выгоды проекта для туристов и бизнеса. Представители Дагестана поделились успешным опытом внедрения подобных карт по видеосвязи.
В ближайшей перспективе будут проработаны вопросы, связанные с возможностью туристов использовать кешбэк, получать скидки, бонусы и специальные тарифы от партнёров программы гостеприимства.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.