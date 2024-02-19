Пенза оказалась во главе туристического прогресса с картой туриста. Она позволит пользоваться кэшбеком и скидками

В Пензе планируется запустить специальную карту, предназначенную для туристов

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Пензенской области исследуется возможность внедрения концепции туристической карты, как сообщает региональный туристическо-информационный центр.

Фото: https://unsplash.com/photos/Bg1QUrnMNsA archive copy Image by Nadine Shaabana nadineshaabana

На межрегиональной рабочей встрече, посвящённой данной тематике и организованной по инициативе местного отделения Центробанка, участники обсудили потенциальные выгоды проекта для туристов и бизнеса. Представители Дагестана поделились успешным опытом внедрения подобных карт по видеосвязи.

В ближайшей перспективе будут проработаны вопросы, связанные с возможностью туристов использовать кешбэк, получать скидки, бонусы и специальные тарифы от партнёров программы гостеприимства.