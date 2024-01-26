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Турист в Турции был очень удивлен, увидев свои персональные данные слитые отелем в интернет

Отель в Турции оштрафован на 1.5 млн рублей за утечку персональных данных туриста

0:36
Туризм

Отель в Турции столкнулся с штрафом в размере 500 тыс. лир (почти 1.5 млн рублей) после утечки персональных данных туриста, который обнаружил информацию о своем проживании в отеле в чужом аккаунте в социальной сети.

Отель в Турции оштрафован на 1.5 млн рублей за утечку персональных данных туриста
Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Турист обратился в Управление по защите персональных данных, и после расследования было выявлено, что отель не предпринял необходимые меры по защите данных.

Отель, видимо, использовал информацию о проживании известного туриста как форму скрытой рекламы, что привело к штрафу за нарушение закона о защите персональных данных.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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