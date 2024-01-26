Турист в Турции был очень удивлен, увидев свои персональные данные слитые отелем в интернет

Отель в Турции столкнулся с штрафом в размере 500 тыс. лир (почти 1.5 млн рублей) после утечки персональных данных туриста, который обнаружил информацию о своем проживании в отеле в чужом аккаунте в социальной сети.
Турист обратился в Управление по защите персональных данных, и после расследования было выявлено, что отель не предпринял необходимые меры по защите данных.
Отель, видимо, использовал информацию о проживании известного туриста как форму скрытой рекламы, что привело к штрафу за нарушение закона о защите персональных данных.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.