Турист в Турции был очень удивлен, увидев свои персональные данные слитые отелем в интернет

Отель в Турции оштрафован на 1.5 млн рублей за утечку персональных данных туриста

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отель в Турции столкнулся с штрафом в размере 500 тыс. лир (почти 1.5 млн рублей) после утечки персональных данных туриста, который обнаружил информацию о своем проживании в отеле в чужом аккаунте в социальной сети.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Турист обратился в Управление по защите персональных данных, и после расследования было выявлено, что отель не предпринял необходимые меры по защите данных.

Отель, видимо, использовал информацию о проживании известного туриста как форму скрытой рекламы, что привело к штрафу за нарушение закона о защите персональных данных.