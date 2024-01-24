Лучше не пестрить: туристов предупредили, почему не следует путешествовать с ярким чемоданом

Эксперт предупредил путешественников об опасности использования ярких чемоданов

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по безопасности Шахзад Али предупредил путешественников об опасности использования ярких чемоданов, которые могут привлечь внимание воров. Он рекомендует выбирать менее выделяющиеся чемоданы, предпочтительно более обычные и даже поношенные, чтобы не выделяться из толпы.

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Также эксперт советует использовать высококачественные навесные замки для обеспечения безопасности багажа. Дополнительные меры безопасности включают использование идентификаторов, таких как ленты или наклейки, чтобы легко отличить свой багаж, но при этом не привлекать ненужное внимание.

Он также предостерегает организовывать вещи перед вылетом и хранить ценности на виду для избежания потери багажа. Важным считается также использование трекеров для зарегистрированного багажа.