Лучше не пестрить: туристов предупредили, почему не следует путешествовать с ярким чемоданом

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Эксперт предупредил путешественников об опасности использования ярких чемоданов

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Туризм

Эксперт по безопасности Шахзад Али предупредил путешественников об опасности использования ярких чемоданов, которые могут привлечь внимание воров. Он рекомендует выбирать менее выделяющиеся чемоданы, предпочтительно более обычные и даже поношенные, чтобы не выделяться из толпы.

Эксперт предупредил путешественников об опасности использования ярких чемоданов
Фото: openverse by jepoirrier is licensed under CC BY-SA 2.0

Также эксперт советует использовать высококачественные навесные замки для обеспечения безопасности багажа. Дополнительные меры безопасности включают использование идентификаторов, таких как ленты или наклейки, чтобы легко отличить свой багаж, но при этом не привлекать ненужное внимание.

Он также предостерегает организовывать вещи перед вылетом и хранить ценности на виду для избежания потери багажа. Важным считается также использование трекеров для зарегистрированного багажа.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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