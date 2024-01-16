Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрий Лоза объяснил, согласился бы он выступить на одной сцене с Shaman
В Орле затопило кипятком школьный кабинет во время урока
Песков не думает, что можно реализовать перенос столицы РФ в Иркутск
Гузеева показала себя без косметики и без фильтров
Стюардесса объяснила, зачем нужны пепельницы в самолётах
В России могут начать продажи Hyundai и Kia под брендом Solaris
3 лучших фильма о ядерной катастрофе и попытках человечества выжить
3 лучших фильма о космической катастрофе, угрожающей Земле
Певица Ольга Орлова опровергла обвинения в распространении видео с вечеринки Ивлеевой
Гастротуризм: где отведать самые дорогие в мире деликатесы

Названы страны, где туристам подают самые дорогие напитки и блюда

2:38
Туризм

Любое путешествие сопровождается гастрономическими открытиями. Читайте далее, где подают самые дорогие, но не обязательно вкусные деликатесы.

Названы страны, где туристам подают самые дорогие напитки и блюда
Фото: Privé Lifestyle

Лидерство в этом топе заслуженно принадлежит белой икре "Алмас". Добывается она в одном месте в мире — у каспийского побережья Ирана — и стоит от 25 до 35 тысяч долларов за килограмм (чем светлее — тем дороже).

Этот деликатес подают в золотой посуде в специализированных барах — Almas Caviar Bar в Гонконге или в ресторане Caviar House & Prunier на Пикадилли в Лондоне.

Ближайший конкурент "Алмаса" — икра сибирского осетра-альбиноса, выращиваемого рыбопромышленником Вальтером Грюлем из Зальцбурга. В его ресторане Grüll эту икру, посыпанную пищевым золотом, можно отведать по цене до 300 тысяч долларов за килограмм.

От морепродуктов переходим к мясу. Достойное место в нашем рейтинге занимает "кулинарное сокровище" Японии — говядина кобе. Это вид мраморной говядины от коровы породы вагю, обязательно родившейся, выращенной и убитой в японской префектуре Хёго на западе страны. Попробовать стейк из элитарного мяса можно в разных странах, он обойдётся в отдельных случаях до 320 долларов за блюдо.

Самая дорогая курица — чёрная. Птицу породы Аям Чемани культивируют на индонезийском острове Ява. Там же, а также на популярном у россиян Бали в составе фирменного блюда Sate Lilit можно попробовать курятину по 220 долларов за кило. Считается, что она обладает магической силой, приносит удачу и лечит различные болезни.

Самые переоценённые грибы — белые трюфели (до 118 тысяч долларов за кг) — и премиальную специю шафран (10-20 долларов за грамм) сложно отнести к гастротуризму: они продаются повсюду. Более того, не рекомендуется покупать шафран в поездках: зачастую за него выдают дикий американский шафран, по другому — сафлору, а то и бархатцы.

Ну, и завершается наш гастрономический хит-парад напитками. Всем известен довольно неаппетитный способ производства кофе копи-лювак: мусанги (малайские куницы) испражняются переваренными кофейными зёрнами. Так вот этот метод производства не придаёт напитку никаких особенных свойств. Он появился в XIX веке вынужденно — из-за запрета индонезийским аборигенам собирать кофе, и сейчас почти не применяется. Однако и по сей день любители экзотики могут приобрести сделанный "по классике" копи-лювак по цене до 2000 долларов за килограмм.

Приятного аппетита!

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
"Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025 Олег Володин Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Луковицы будут размером с кулак: опытный садовод раскрыл секрет богатого урожая
Как отличить искусственные яйца
Как отличить искусственные яйца
Последние материалы
В Орле затопило кипятком школьный кабинет во время урока
Песков не думает, что можно реализовать перенос столицы РФ в Иркутск
Гузеева показала себя без косметики и без фильтров
Названы страны, где туристам подают самые дорогие напитки и блюда
Стюардесса объяснила, зачем нужны пепельницы в самолётах
В России могут начать продажи Hyundai и Kia под брендом Solaris
3 лучших фильма о ядерной катастрофе и попытках человечества выжить
3 лучших фильма о космической катастрофе, угрожающей Земле
Певица Ольга Орлова опровергла обвинения в распространении видео с вечеринки Ивлеевой
Водителям рассказали, почему иногда нужно мыть автомобиль средством для посуды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников