Гастротуризм: где отведать самые дорогие в мире деликатесы

Названы страны, где туристам подают самые дорогие напитки и блюда

2:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Любое путешествие сопровождается гастрономическими открытиями. Читайте далее, где подают самые дорогие, но не обязательно вкусные деликатесы.

Фото: Privé Lifestyle

Лидерство в этом топе заслуженно принадлежит белой икре "Алмас". Добывается она в одном месте в мире — у каспийского побережья Ирана — и стоит от 25 до 35 тысяч долларов за килограмм (чем светлее — тем дороже).

Этот деликатес подают в золотой посуде в специализированных барах — Almas Caviar Bar в Гонконге или в ресторане Caviar House & Prunier на Пикадилли в Лондоне.

Ближайший конкурент "Алмаса" — икра сибирского осетра-альбиноса, выращиваемого рыбопромышленником Вальтером Грюлем из Зальцбурга. В его ресторане Grüll эту икру, посыпанную пищевым золотом, можно отведать по цене до 300 тысяч долларов за килограмм.

От морепродуктов переходим к мясу. Достойное место в нашем рейтинге занимает "кулинарное сокровище" Японии — говядина кобе. Это вид мраморной говядины от коровы породы вагю, обязательно родившейся, выращенной и убитой в японской префектуре Хёго на западе страны. Попробовать стейк из элитарного мяса можно в разных странах, он обойдётся в отдельных случаях до 320 долларов за блюдо.

Самая дорогая курица — чёрная. Птицу породы Аям Чемани культивируют на индонезийском острове Ява. Там же, а также на популярном у россиян Бали в составе фирменного блюда Sate Lilit можно попробовать курятину по 220 долларов за кило. Считается, что она обладает магической силой, приносит удачу и лечит различные болезни.

Самые переоценённые грибы — белые трюфели (до 118 тысяч долларов за кг) — и премиальную специю шафран (10-20 долларов за грамм) сложно отнести к гастротуризму: они продаются повсюду. Более того, не рекомендуется покупать шафран в поездках: зачастую за него выдают дикий американский шафран, по другому — сафлору, а то и бархатцы.

Ну, и завершается наш гастрономический хит-парад напитками. Всем известен довольно неаппетитный способ производства кофе копи-лювак: мусанги (малайские куницы) испражняются переваренными кофейными зёрнами. Так вот этот метод производства не придаёт напитку никаких особенных свойств. Он появился в XIX веке вынужденно — из-за запрета индонезийским аборигенам собирать кофе, и сейчас почти не применяется. Однако и по сей день любители экзотики могут приобрести сделанный "по классике" копи-лювак по цене до 2000 долларов за килограмм.

Приятного аппетита!