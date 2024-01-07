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Как понравиться итальянцу: советы от россиянки, проживающей в Италии

1:55
Туризм

Россиянка, проживающая в Италии, поделилась советами о том, как понравиться итальянцу в своем канале на Яндекс. Дзен. Она выделила несколько ключевых аспектов, на которые итальянские мужчины обращают внимание:

Как понравиться итальянцу: советы от россиянки, проживающей в Италии
Фото: Openverse by barnyz is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
  • Цвет волос: Опросы показали, что большинству итальянцев нравятся брюнетки, хотя в предпочтениях есть различия: жителям севера страны больше нравятся брюнетки, а на юге — блондинки. Однако, по мнению блогера, итальянцы чаще обращают внимание на фигуру и внешность в целом, чем на цвет волос.
  • Физическая форма: Итальянцы ценят стройных женщин с формами, указывая, что идеальный размер для них — 44 европейский, что соответствует российскому размеру M.
  • Внешность и ухоженность: Итальянские мужчины обращают внимание на детали и замечают любые изменения во внешности, будь то новая одежда, прическа или косметические процедуры. Однако, блогер советует быть готовыми к открытым выражениям мнения итальянцев.
  • Женственность: Итальянцам нравится женственная одежда, такие как платья, красивые пальто и аккуратный, продуманный образ. Элегантность и стиль играют важную роль в итальянском восприятии.
  • Характер: Блогер подчеркнула, что итальянцы не привлекаются к женщинам, проявляющим слишком сильную инициативу и считают, что покладистый характер россиянок может быть привлекательным. Тем не менее, они также ценят самостоятельность и финансовую независимость женщин.

Советы блогера основаны на опыте проживания в Италии и наблюдениях за отношениями. Она также подчеркнула, что каждый человек уникален, и важно быть естественной и искренней в общении, чтобы настоящая личность привлекала внимание итальянцев.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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