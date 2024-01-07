Как понравиться итальянцу: советы от россиянки, проживающей в Италии

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, проживающая в Италии, поделилась советами о том, как понравиться итальянцу в своем канале на Яндекс. Дзен. Она выделила несколько ключевых аспектов, на которые итальянские мужчины обращают внимание:

Фото: Openverse by barnyz is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Цвет волос : Опросы показали, что большинству итальянцев нравятся брюнетки, хотя в предпочтениях есть различия: жителям севера страны больше нравятся брюнетки, а на юге — блондинки. Однако, по мнению блогера, итальянцы чаще обращают внимание на фигуру и внешность в целом, чем на цвет волос.

: Опросы показали, что большинству итальянцев нравятся брюнетки, хотя в предпочтениях есть различия: жителям севера страны больше нравятся брюнетки, а на юге — блондинки. Однако, по мнению блогера, итальянцы чаще обращают внимание на фигуру и внешность в целом, чем на цвет волос. Физическая форма : Итальянцы ценят стройных женщин с формами, указывая, что идеальный размер для них — 44 европейский, что соответствует российскому размеру M.

: Итальянцы ценят стройных женщин с формами, указывая, что идеальный размер для них — 44 европейский, что соответствует российскому размеру M. Внешность и ухоженность : Итальянские мужчины обращают внимание на детали и замечают любые изменения во внешности, будь то новая одежда, прическа или косметические процедуры. Однако, блогер советует быть готовыми к открытым выражениям мнения итальянцев.

: Итальянские мужчины обращают внимание на детали и замечают любые изменения во внешности, будь то новая одежда, прическа или косметические процедуры. Однако, блогер советует быть готовыми к открытым выражениям мнения итальянцев. Женственность : Итальянцам нравится женственная одежда, такие как платья, красивые пальто и аккуратный, продуманный образ. Элегантность и стиль играют важную роль в итальянском восприятии.

: Итальянцам нравится женственная одежда, такие как платья, красивые пальто и аккуратный, продуманный образ. Элегантность и стиль играют важную роль в итальянском восприятии. Характер: Блогер подчеркнула, что итальянцы не привлекаются к женщинам, проявляющим слишком сильную инициативу и считают, что покладистый характер россиянок может быть привлекательным. Тем не менее, они также ценят самостоятельность и финансовую независимость женщин.

Советы блогера основаны на опыте проживания в Италии и наблюдениях за отношениями. Она также подчеркнула, что каждый человек уникален, и важно быть естественной и искренней в общении, чтобы настоящая личность привлекала внимание итальянцев.