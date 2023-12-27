В этом году российский турпоток в Индонезию превысит доковидный

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

По итогам 2023 года российский турпоток в Индонезию поставит исторический рекорд, прогнозирует Ассоциация туроператоров АТОР.

Фото: Piqsels

Уже в октябре показатели обогнали допандемийные.

"По итогам 2023 года турпоток может составить порядка 155 тысяч визитов, превысив доковидные цифры более чем на 20%", — с гордостью сообщает АТОР.

Эксперты отрасли приятно удивлены — цены на поездки в эту далёкую страну гуманными не назвать и прямого авиасообщения с ней нет.

Из всей огромной Индонезии россияне предпочитают Бали — доля этого направления доходит до 90%. И едут они туда не отдыхать, а жить.

По официальной статистике, "зимовщики" и "удалёнщики" из России, как называют их турагенты, проводят на чужбине не менее 48 суток — больше, чем граждане любой другой страны. Обычно это пары без детей.

Доход с них меньше, чем от классического туризма, но благодаря ажиотажу высок по абсолютной величине — представители отрасли довольны. Они ожидают дальнейшего роста, особенно в случае запуска прямых рейсов из России в Индонезию.