Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ГИБДД рассказали, почему зимой опасно прикуривать чужой автомобиль
Что делать, если вместо бензина на АЗС залили дизельное топливо
Охлобыстин об изгнании провинившихся артистов с "голубых огоньков": разумеется, нас обманут
"Бабушкин пирог" выручит, когда нужен быстрый десерт к чаю
Продюссер "Бригады" планирует взыскать миллиард рублей с Ивлеевой за "голую" вечеринку
Девочка укололась чужим шприцем в детском саду в Орехово-Зуеве
Хоакин Феникс и Леди Гага попали в новые кадры "Джокера 2"
Эти многолетние растения зацветут в первый же год
Российские ученые обнаружили астрономическую карту Древнего мира

Россияне в 2023 г заняли пятое место по числу посетивших Таиланд туристов

1:43
Туризм

В текущем году россияне заняли пятое место по числу туристов, которые посетили Таиланд. Уточняется, что в королевстве побывали порядка 1,5 млн россиян.

Россияне в 2023 г заняли пятое место по числу посетивших Таиланд туристов
Фото: ru.freepik.com

"С 1 января по 25 декабря 2023 года Таиланд посетили 1,435 млн россиян", — рассказали в Управлении по туризму Таиланда (ТАТ).

Таким образом, в 2023 году турпоток из РФ в Таиланд вышел на допандейминый уровень. С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Данную меру власти королевства приняли 16 октября. Она будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно.

По словам экспертов, наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется курортная провинция Пхукет, которая располагается на одноимённом острове. С начала 2023 года её посетили более 800 тысяч россиян. Здесь они являются самой многочисленной национальной группой среди иностранных туристов.

В общей сложности, в этом году страну посетили более 27 млн иностранцев. На первом месте по количеству туристов оказалась Малайзия — 4,1 млн, на втором Китай — 3,4 млн, на третьем Южная Корея — 1,6 млн, а на четвёртом Индия — 1,57 млн.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Виновата Ивлеева: фанаты Лолиты Милявской сдают билеты на её концерты

Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

СМИ: поклонники массово сдают билеты на концерты Лолиты
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Эти овощи обидятся и не дадут большого урожая, если присоседите к ним бархатцы
Иван Ургант возвращается на экран в новогоднем проекте "Первый Новый год"
Милявская о наказании за "голую вечеринку" Ивлеевой: живой человек делает работу над ошибками
Удары по мостам на Украине: взвешиваем все "за" и "против" Дмитрий Плотников Албания и Италия договариваются по приёму мигрантов Михаил Плисюк Мигранты в России: приезжие работники попали под особое внимание Алексей Гончаров
"Сельдь под шубой" станет в 100 раз вкуснее: дело в одной хитрости с луком
Рассада будет крепкой, если положить в грунт эти ингредиенты
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Тесто для вкусных пельменей: накормите целую компанию — не надо будет стоять у плиты 1 января
Последние материалы
Правила безопасного передвижения в горах: основные моменты для туристов
В ГИБДД раскрыли, какие автомобили реже всего останавливают для проверки
Создателя Масяни Олега Куваева объявили в розыск
Горные походы: важность акклиматизации и правила поведения в высокогорье
Топ-7 подарков для автолюбителей на Новый год
Эксперт Лялина: вместо утки за новогодним столом лучше отдать предпочтение гусятине
Ученые создали шлем для чтения мыслей людей с помощью ИИ
Россиянин Андрей Лунев попал в тройку лучших вратарей ЛЕ по числу сейвов
Немного простейшей подкормки, и баклажаны удивят всех соседей
"Слово пацана" стало лучшим сериалом 2023 года по мнению российских критиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников