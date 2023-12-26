Россияне в 2023 г заняли пятое место по числу посетивших Таиланд туристов

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В текущем году россияне заняли пятое место по числу туристов, которые посетили Таиланд. Уточняется, что в королевстве побывали порядка 1,5 млн россиян.

Фото: ru.freepik.com

"С 1 января по 25 декабря 2023 года Таиланд посетили 1,435 млн россиян", — рассказали в Управлении по туризму Таиланда (ТАТ).

Таким образом, в 2023 году турпоток из РФ в Таиланд вышел на допандейминый уровень. С 1 ноября россияне могут приехать в Таиланд с возможностью безвизового пребывания до 90 дней. Данную меру власти королевства приняли 16 октября. Она будет действовать до 30 апреля 2024 года включительно.

По словам экспертов, наибольшей популярностью среди российских туристов пользуется курортная провинция Пхукет, которая располагается на одноимённом острове. С начала 2023 года её посетили более 800 тысяч россиян. Здесь они являются самой многочисленной национальной группой среди иностранных туристов.

В общей сложности, в этом году страну посетили более 27 млн иностранцев. На первом месте по количеству туристов оказалась Малайзия — 4,1 млн, на втором Китай — 3,4 млн, на третьем Южная Корея — 1,6 млн, а на четвёртом Индия — 1,57 млн.