Отправьтесь в самое сердце тропического леса и откройте для себя удивительные приключения, которые предлагает крупнейший национальный парк Малайзии, Таман Негара. На этой территории, простирающейся по трем штатам, вы сможете насладиться катанием на баркасах, водопадами, а также погрузиться в культуру кочевого племени батек.
В ночной прогулке по джунглям или на лодке под фонарями вы сможете встретить местных обитателей, таких как малайская циветта и летающие лемуры. Эти впечатления подарят вам неповторимые воспоминания.
Для любителей водных экстримов в Малайзии есть все: от дайвинга на острове Сипадан, известном своим подводным миром, до рафтинга на реках разного уровня сложности. Пещера Гуа Темпурунг протяженностью 2 мили и водопады предлагают захватывающие маршруты для исследования.
Побережье штата Кедах и залив Чератинг станут местами для любителей серфинга, а пустынное побережье Теренггану приглашает отважных серфингистов. Сезон северо-восточных муссонов с октября по март считается идеальным временем для этого вида спорта.
Выберитесь в Малайзию и ощутите поток адреналина, окруженные невероятной природой и водными приключениями!
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.