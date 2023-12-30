Малайзия: приключения в сердце дикой природы и водных экстримов

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отправьтесь в самое сердце тропического леса и откройте для себя удивительные приключения, которые предлагает крупнейший национальный парк Малайзии, Таман Негара. На этой территории, простирающейся по трем штатам, вы сможете насладиться катанием на баркасах, водопадами, а также погрузиться в культуру кочевого племени батек.

Фото: openverse by .ET. is licensed under CC BY-SA 2.0

В ночной прогулке по джунглям или на лодке под фонарями вы сможете встретить местных обитателей, таких как малайская циветта и летающие лемуры. Эти впечатления подарят вам неповторимые воспоминания.

Для любителей водных экстримов в Малайзии есть все: от дайвинга на острове Сипадан, известном своим подводным миром, до рафтинга на реках разного уровня сложности. Пещера Гуа Темпурунг протяженностью 2 мили и водопады предлагают захватывающие маршруты для исследования.

Побережье штата Кедах и залив Чератинг станут местами для любителей серфинга, а пустынное побережье Теренггану приглашает отважных серфингистов. Сезон северо-восточных муссонов с октября по март считается идеальным временем для этого вида спорта.

Выберитесь в Малайзию и ощутите поток адреналина, окруженные невероятной природой и водными приключениями!