Названы шесть лучших мест для горнолыжников и сноубордистов в России

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты предоставили подробный гид по лучшим горнолыжным курортам России, включая информацию о трассах, стоимости ски-пассов, вариантах размещения и местах для перекуса.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Сочи: "Роза Хутор", "Красная Поляна"

"Роза Хутор": Подходит для семей, райдеров и фрирайдеров. Стоимость ски-пасса на один день — 3 750 рублей. Сезон с декабря по апрель.

"Красная Поляна": Идеально для начинающих. Ски-пасс на один день — 1 200 рублей (по пресейлу до конца октября). Сезон заканчивается в мае.

Сибирь: Шерегеш

Подходит для новичков и профессионалов, известен фрирайдом. Стоимость ски-пасса на один день — от 2 100 рублей. Долгий сезон с октября по май. Ноябрь — лучшее время для посещения.

Карачаево-Черкессия: Домбай

Подходит для любителей спокойного катания и семей. Ски-пасс на один день — от 1 800 рублей. Сезон декабрь-апрель. Есть лыжный детский сад и трассы разной сложности.

Москва: Сорочаны

Близко к Москве, подходит для оттачивания техники. Стоимость разового подъема — 240 рублей в выходные и 120 рублей в будни.

Санкт-Петербург: Красное озеро

Курорт в 90 км от Санкт-Петербурга. Стоимость прохода — 200 рублей. Подходит для детей и взрослых. Лыжные школы, бэби-лифт, инструкторы.

Статья предоставляет не только информацию о курортах, но и советы по путешествиям, доборазмерению и выбору мест для размещения и питания.