Более 250 тысяч туристов ежегодно приезжают в Новую Зеландию ради туалета

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 250 тысяч туристов со всего мира ежегодно приезжают маленький город Кавакава в Новой Зеландии, чтобы посетить там общественный туалет. Причём обычно не по прямому назначению, а чтобы заселфиться.

Фото: RNZ by Peter de Graaf

Очевидно, туалет не совсем обычный. Его построил всемирно известный австрийский архитектор и художник Фриденсрайх Хундертвассер, для работ которого характерно отрицание "концепции прямых линий". К сожалению, он не успел при жизни узнать, каким популярным стало его творение.

Примечательно, что именно такой и была задумка городских властей, заказавших эту стройку. После закрытия добычи угля экономика местечка в стороне от крупных дорог стала загибаться, и было принято решение сделать его центром притяжения туристов. Идея взлетела — вокруг кавакавского туалета появились магазинчики и кафе, продаются мерч и сувениры, город расцвёл.

Для возведения эклектичного издания использовалось вторсырьё: кирпичи от снесённого здания Банка Новой Зеландии, плитка, изготовленная студентами местного колледжа, пустые бутылки и обрезки бетона, стали и меди.

Вдохновлённые таким успехом, власти страны поменяли своё отношение к туризму. На развитие отрасли теперь идёт большая часть бюджетных расходов — около 20 миллионов новозеландских долларов в год. В других городах тоже построили необычные туалеты: в Матакане — в форме корабля, в Веллингтоне — в виде лобстера, а в винодельческом районе Мальборо реконструировали уже существующее заведения, изрисовав его фресками с русалками.

туалет

Туалет в Новой Зеландии