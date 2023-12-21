Туры в ОАЭ опустились до минимума, 23 тысяч за человека на Новый год

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туры в ОАЭ стали доступными практически бесплатно в предновогодний период, предлагая отдых на двоих за 45 тыс. руб.

Фото: openverse by BriYYZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты туроператора "Анекс Тур" сообщают, что отели ОАЭ активно предлагают специальные предложения во второй половине декабря, считая этот период оптимальным для бюджетного отдыха из-за низкого спроса.

Некоторые предложения включают туры на 5-7 ночей с вылетом 21 декабря, начиная от 45 тыс. руб. на двоих в отеле 4* в Рас-эль-Хайме.