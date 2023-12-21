Туры в ОАЭ стали доступными практически бесплатно в предновогодний период, предлагая отдых на двоих за 45 тыс. руб.
Эксперты туроператора "Анекс Тур" сообщают, что отели ОАЭ активно предлагают специальные предложения во второй половине декабря, считая этот период оптимальным для бюджетного отдыха из-за низкого спроса.
Некоторые предложения включают туры на 5-7 ночей с вылетом 21 декабря, начиная от 45 тыс. руб. на двоих в отеле 4* в Рас-эль-Хайме.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".