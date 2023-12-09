Гражданам Турции Греция разрешит без виз въезжать на 10 островов

Граждане Турции получат специальные разрешения от Греции на посещение 10 греческих островов без необходимости оформления шенгенских виз. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил об этом решении, которое вступает в силу в рамках исключения из шенгенского режима, сообщает ТАСС.
Речь идет об островах в Эгейском море. Список составили: Лемнос, Лесбос, Хиос, Самос, Лерос, Калимнос, Кос, Родос, Сими и Кастелоризон. Теперь турецкие граждане смогут находиться на этих островах до семи дней без необходимости получения шенгенской визы.
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