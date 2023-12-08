27-летний российский турист, потеряв ощущение реальности из-за чрезмерного употребления марихуаны, едва не утонул на пляже Паттайи в Таиланде.
Инцидент произошёл 5 декабря на пляже Джомтьен, когда мужчина потерял сознание в море. Его подруге удалось вызвать помощь, и местные жители вытащили туриста на берег.
После оказания первой помощи его направили в больницу. Полиция начала расследование и пытается выяснить происхождение наркотика.
Тайские власти предупредили о необходимости избегать употребления запрещённых веществ и быть осторожными в море.
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