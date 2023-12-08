Российский турист чуть не утонул в Тайланде, накурившись марихуаны

0:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

27-летний российский турист, потеряв ощущение реальности из-за чрезмерного употребления марихуаны, едва не утонул на пляже Паттайи в Таиланде.

Фото: openverse by Phuketian.S is licensed under CC BY 2.0

Инцидент произошёл 5 декабря на пляже Джомтьен, когда мужчина потерял сознание в море. Его подруге удалось вызвать помощь, и местные жители вытащили туриста на берег.

После оказания первой помощи его направили в больницу. Полиция начала расследование и пытается выяснить происхождение наркотика.

Тайские власти предупредили о необходимости избегать употребления запрещённых веществ и быть осторожными в море.