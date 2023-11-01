На длинные выходные в начале ноября большинство российских путешественников отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Третьим популярным вариантом отдыха стала поездка на дачу.
Такие данные по результатам опроса своих пользователей приводит сервис бронирования "Отелло". В пятерку наиболее востребованных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай. В целом абсолютное большинство участников опроса (58%) будут отдыхать в пределах России. Практически треть (28%) опрошенных будет отдыхать на собственно даче за городом, каждый десятый также отправится на природу (11%). Только 4% респондентов планируют поездку за рубеж.
Рекордсменами по числу туристов станут Москва и Подмосковье, который отметил почти каждый пятый участник опроса (20%). Почти столько же путешественников (19%) выбирают Санкт-Петербург и достопримечательности Ленинградской области. На третьем месте по популярности находится Казань (16%).
Небольшое число участников опроса заявили, что выберут поездку в Калининградскую область (3%) и на Камчатку (2%). Примечательно, что отдых в Калининградской области при этом весьма доступен по стоимости, в отличие от туров на Камчатский полуостров — они максимально дорогие.
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