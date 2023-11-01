Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Мосгордуме попросили о спасении запертой в автомобиле кошки
На Курилах выловили уникальную редкую рыбу: второй случай со времён Петра Первого
Посол Израиля в РФ сообщил, что заложники могут находиться в подземных тоннелях ХАМАС в Газе
Американский доклад по стратегическим вопросам встревожил Москву
Минстрой: объем кредитных линий под стройку жилья в России достиг максимальных показателей
Военкор Хайруллин: ВСУ так сильно боятся битвы за Купянск, что гонят на передовую "Леопарды"
Врач Амеличкина рассказала о допустимой норме ежедневного потребления шоколада
Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита
Как раз и навсегда победить примерзающие к стеклу дворники

Москва и Петербург стали самыми популярными местами для поездок на ноябрьские праздники

Туризм

На длинные выходные в начале ноября большинство российских путешественников отправятся в Москву и Санкт-Петербург. Третьим популярным вариантом отдыха стала поездка на дачу.

Москва и Петербург стали самыми популярными местами для поездок на ноябрьские праздники
Фото: openverse by ikhou is licensed under CC BY-SA 2.0

Такие данные по результатам опроса своих пользователей приводит сервис бронирования "Отелло". В пятерку наиболее востребованных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай. В целом абсолютное большинство участников опроса (58%) будут отдыхать в пределах России. Практически треть (28%) опрошенных будет отдыхать на собственно даче за городом, каждый десятый также отправится на природу (11%). Только 4% респондентов планируют поездку за рубеж.

Рекордсменами по числу туристов станут Москва и Подмосковье, который отметил почти каждый пятый участник опроса (20%). Почти столько же путешественников (19%) выбирают Санкт-Петербург и достопримечательности Ленинградской области. На третьем месте по популярности находится Казань (16%).

Небольшое число участников опроса заявили, что выберут поездку в Калининградскую область (3%) и на Камчатку (2%). Примечательно, что отдых в Калининградской области при этом весьма доступен по стоимости, в отличие от туров на Камчатский полуостров — они максимально дорогие.

Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Уролог Гадзиян рассказал о симптомах цистита
В Иркутской области завели дело после смерти ребенка в больнице
Хирург Каабак рассказал, почему у человека не приживается свиное сердце
Глава "Газпрома": западные компании хотели бы вернуть российский газ на рынок в ЕС
Сын Пригожина Павел стал новым главой ЧВК "Вагнер"
Процессуальный хакинг: адвокаты потребкооператива посчитали обращение с УПК вольным
Диетолог Соломатина рассказала о позитивных эффектах отказа от алкоголя
Диетолог назвал полезную альтернативу коровьему молоку
Парня и девочку задержали по подозрению в убийстве старушки под Нижним Новгородом
Врач Белоусов назвал безопасную дозу кофе: 3 чашки в сутки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников