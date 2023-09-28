В Амстердаме введут самый высокий туристический налог в ЕС

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году в Амстердаме туристический налог достигнет 12,5%, что сделает его самым высоким в Евросоюзе. Об этом сообщает новостной портал Dutch News, ссылаясь на заявление финансового директора города, Хестера ван Бюрена.

Фото: Openverse

По его словам, в Амстердаме будет установлен самый высокий туристический налог в Европейском союзе. Согласно информации Dutch News, планируется увеличить налог на ночлег до 12,5% от стоимости номера в отеле, при этом пассажиры круизных лайнеров будут платить €11 на человека, вместо прежних €8.

Финансовый директор города заявил, что согласно новым правилам, туристы будут в среднем платить €22 за ночь, вместо предыдущих €15 за номер стоимостью €175, сообщает портал.

В общей сложности в следующем году город надеется получить €65 млн за счет сборов с туристов, информирует портал.

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