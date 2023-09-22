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Принц Баварии высказал беспокойство по поводу деградации Октоберфеста

1:28
Туризм

Принц Баварии Луитпольд Руппрехт Генрих выразил свою озабоченность деградацией легендарного фестиваля "Октоберфест". По мнению принца, этот культурный праздник утратил свои традиции и стал похожим на обычный карнавал.

Принц Баварии высказал беспокойство по поводу деградации Октоберфеста
Фото: Wikipedia

Он выразил свое негодование относительно дешевой одежды, выразительных нарядов и "культурного присвоения". Принц Луитпольд подчеркнул, что такие изменения противоречат исторической ценности события, связанной с его королевской семьей.

Октоберфест, который традиционно отмечается в Мюнхене более двух веков, привлекает туристов со всего мира своим разнообразием пива и культурными мероприятиями. Начавшись с празднования свадьбы принца-регента Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксонии-Хильдбургхаузенской в 1810 году, фестиваль разросся и стал крупнейшим событием с аттракционами, ремесленными ярмарками и, конечно же, баварским пивом.

Однако в последние годы фестиваль столкнулся с критикой, так как некоторые считают, что он утратил свой исторический облик, превратившись в "пивную вакханалию". Рост цен на продукты и алкоголь вызвал недовольство как среди местных жителей, так и среди туристов. Тем не менее, молодое поколение продолжает оценивать атмосферу фестиваля и интересоваться баварской культурой.

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Октоберфест глазами официантки
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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