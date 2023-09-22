Принц Баварии высказал беспокойство по поводу деградации Октоберфеста

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Принц Баварии Луитпольд Руппрехт Генрих выразил свою озабоченность деградацией легендарного фестиваля "Октоберфест". По мнению принца, этот культурный праздник утратил свои традиции и стал похожим на обычный карнавал.

Фото: Wikipedia

Он выразил свое негодование относительно дешевой одежды, выразительных нарядов и "культурного присвоения". Принц Луитпольд подчеркнул, что такие изменения противоречат исторической ценности события, связанной с его королевской семьей.

Октоберфест, который традиционно отмечается в Мюнхене более двух веков, привлекает туристов со всего мира своим разнообразием пива и культурными мероприятиями. Начавшись с празднования свадьбы принца-регента Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксонии-Хильдбургхаузенской в 1810 году, фестиваль разросся и стал крупнейшим событием с аттракционами, ремесленными ярмарками и, конечно же, баварским пивом.

Однако в последние годы фестиваль столкнулся с критикой, так как некоторые считают, что он утратил свой исторический облик, превратившись в "пивную вакханалию". Рост цен на продукты и алкоголь вызвал недовольство как среди местных жителей, так и среди туристов. Тем не менее, молодое поколение продолжает оценивать атмосферу фестиваля и интересоваться баварской культурой.

Октоберфест глазами официантки