Аэрофлот усложняет жизнь опаздывающим на рейсы пассажирам

Аэрофлот отменил ранее предоставленную пассажирам льготу в отношении перебронирования билетов на пропущенные рейсы, что привело к дополнительным сложностям для путешественников, которые опаздывают на регистрацию. Согласно объявлению авиакомпании, с 20 сентября Аэрофлот восстанавливает тарифные правила, действовавшие до 2019 года. Согласно этим правилам, все билеты эконом-класса, за исключением приобретенных по "максимальному" тарифу, возврату и замене не подлежат, если пассажиры не прошли регистрацию на свой рейс.
Аэрофлот разъяснил, что для тарифов, которые первоначально требовали переоформления билета не позднее, чем через 30 минут после запланированного времени вылета рейса, указанного в измененном полетном купоне, это ограничение теперь изменено на "не позднее, чем за 40 минут до запланированного времени вылета рейса". Ранее, в течение последних четырех лет, пассажиры, опаздывавшие на свои рейсы, имели возможность поменять билеты в течение получаса после запланированного времени вылета. Стоимость этой услуги составила 2800 рублей на внутренних рейсах и 46 евро на международных, в дополнение к любой разнице в цене.
Это изменение знаменует собой окончание действия этой уникальной льготы, позволяющей обменивать билеты только до времени вылета, как это было принято в прошлом. Путешественникам, которые понимают, что опаздывают на свой рейс, были предоставлены полезные советы, в том числе возможность перебронировать билеты по телефону, набрав номер 8-800-444-5555 и немедленно нажав кнопку "6". Кроме того, в качестве альтернативы остается доступной онлайн-перебронирование с оплатой банковской картой.
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