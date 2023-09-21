Аэрофлот усложняет жизнь опаздывающим на рейсы пассажирам

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аэрофлот отменил ранее предоставленную пассажирам льготу в отношении перебронирования билетов на пропущенные рейсы, что привело к дополнительным сложностям для путешественников, которые опаздывают на регистрацию. Согласно объявлению авиакомпании, с 20 сентября Аэрофлот восстанавливает тарифные правила, действовавшие до 2019 года. Согласно этим правилам, все билеты эконом-класса, за исключением приобретенных по "максимальному" тарифу, возврату и замене не подлежат, если пассажиры не прошли регистрацию на свой рейс.

Фото: openverse

Аэрофлот разъяснил, что для тарифов, которые первоначально требовали переоформления билета не позднее, чем через 30 минут после запланированного времени вылета рейса, указанного в измененном полетном купоне, это ограничение теперь изменено на "не позднее, чем за 40 минут до запланированного времени вылета рейса". Ранее, в течение последних четырех лет, пассажиры, опаздывавшие на свои рейсы, имели возможность поменять билеты в течение получаса после запланированного времени вылета. Стоимость этой услуги составила 2800 рублей на внутренних рейсах и 46 евро на международных, в дополнение к любой разнице в цене.

Это изменение знаменует собой окончание действия этой уникальной льготы, позволяющей обменивать билеты только до времени вылета, как это было принято в прошлом. Путешественникам, которые понимают, что опаздывают на свой рейс, были предоставлены полезные советы, в том числе возможность перебронировать билеты по телефону, набрав номер 8-800-444-5555 и немедленно нажав кнопку "6". Кроме того, в качестве альтернативы остается доступной онлайн-перебронирование с оплатой банковской картой.

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