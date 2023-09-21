Российские туристы разобрали все билеты на рейсы S7 Airlines в Стамбул по одной причине. Этот популярный город набрал огромный спрос среди туристов, когда российская авиакомпания S7 Airlines объявила о своей "распродаже" билетов. Согласно информации, предоставленной турецким изданием Turizm Ajansi, билеты со скидками были раскуплены до конца января.
20 сентября S7 Airlines объявила о запуске своей распродажи. Максимальная скидка составляла 50%, как сообщили в авиакомпании. Скидка распространялась только на билеты эконом-класса и не суммировалась с другими акциями и промокодами. Подробности можно было узнать по соответствующей ссылке. Акция S7 Airlines охватывала как внутренние, так и международные рейсы, включая популярные маршруты из Москвы в Стамбул и Анталью.
Билеты из Москвы в Стамбул 11 января туда и 18 января обратно были доступны всего за 12 тысяч рублей в рамках этой распродажи.
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