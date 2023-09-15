Дешевле всего в сентябре обойдется пляжный отдых в Абхазии и Геленджике

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рассказали, на какие курорты в конце сентября стоит обратить внимание поклонникам пляжного отдыха, а также во сколько обойдутся такие каникулы, сообщает АТОР.

Фото: openverse

Абхазия и российские пляжные направления в первый месяц осени заметно дешевеют по сравнению концом августа. Так, тур в соседнюю республику на десять ночей с перелетом в Сочи можно найти за 50 тысяч рублей на двоих.

Аналогичный отдых в России стоит дороже: в Геленджике — от 55 тысяч рублей, Анапе — от 62 тысяч, а в Сочи — от 67 тысяч рублей. За полмесяца стоимость пляжных каникул снизилась примерно на 20 процентов.

Отдых в ОАЭ подешевел меньше — на 12 процентов. Минимальный бюджет — 93 тысячи рублей на двоих.

Более 60 процентов заказов путевок на море в этот период — в Турцию. Там еще летняя погода, а цены существенно снизились по сравнению с августом. Полторы недели в "пятерке" на Анталийском побережье можно провести вдвоем за 136 тысяч рублей. Отдых на Эгейском море на треть дешевле.

В сентябре начинает расти популярность Египта: экстремальная летняя жара уже закончилась, а высокий сезон и рост цен еще не наступил. Путевка на двоих — от 105 тысяч рублей. Таиланд - заметно дороже, от 143 тысяч рублей. Добавив еще 25 тысяч рублей, можно улететь на Кубу.

Мальдивы и Сейшелы — самые дорогие направления в сентябре. Для отдыха там нужно приготовить не менее 250 тысяч рублей.

Сколько стоит отдых в Геленджике 2023?