Эксперты рассказали, на какие курорты в конце сентября стоит обратить внимание поклонникам пляжного отдыха, а также во сколько обойдутся такие каникулы, сообщает АТОР.
Абхазия и российские пляжные направления в первый месяц осени заметно дешевеют по сравнению концом августа. Так, тур в соседнюю республику на десять ночей с перелетом в Сочи можно найти за 50 тысяч рублей на двоих.
Аналогичный отдых в России стоит дороже: в Геленджике — от 55 тысяч рублей, Анапе — от 62 тысяч, а в Сочи — от 67 тысяч рублей. За полмесяца стоимость пляжных каникул снизилась примерно на 20 процентов.
Отдых в ОАЭ подешевел меньше — на 12 процентов. Минимальный бюджет — 93 тысячи рублей на двоих.
Более 60 процентов заказов путевок на море в этот период — в Турцию. Там еще летняя погода, а цены существенно снизились по сравнению с августом. Полторы недели в "пятерке" на Анталийском побережье можно провести вдвоем за 136 тысяч рублей. Отдых на Эгейском море на треть дешевле.
В сентябре начинает расти популярность Египта: экстремальная летняя жара уже закончилась, а высокий сезон и рост цен еще не наступил. Путевка на двоих — от 105 тысяч рублей. Таиланд - заметно дороже, от 143 тысяч рублей. Добавив еще 25 тысяч рублей, можно улететь на Кубу.
Мальдивы и Сейшелы — самые дорогие направления в сентябре. Для отдыха там нужно приготовить не менее 250 тысяч рублей.
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