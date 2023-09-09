Эксперт объяснил, почему не стоит хлопать при посадке самолёта

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Существует целый ряд моментов, которые могут вызвать дискомфорт у пилотов и экипажа во время полета и покажутся им невежливостью. Британский эксперт по этикету поделился своим мнением о том, почему лучше воздерживаться от аплодисментов после посадки самолета, сообщает издание Daily Star.

Фото: Openverse

Наиболее раздражает пассажиров на борту пьяные соседи и те, кто снимает обувь, однако пилоты и члены экипажа смотрят на это по-своему и больше всего раздражаются аплодисментами после успешной посадки. Джо Брайант, эксперт по этикету, считает, что такие аплодисменты воспринимаются как проявление недовольства и даже сарказма.

"Если приземление плохое, аплодисменты будут оскорбительно саркастическими", — заявил Джо Брайант.

Хотя аплодисменты после посадки становятся все более распространенными, существуют более уважительные способы выразить благодарность, например, просто сказать "спасибо" при выходе из самолета.

Чтобы завоевать расположение членов экипажа, можно подарить им небольшой презент, например, коробку шоколадных конфет или подарочную карту в кафе. Согласно стюардессам, это может привести к бесплатному повышению класса обслуживания.

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