Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-футболиста сборной Англии лишили водительских прав за нарушение ПДД
Бывшая супруга "звёздного хирурга" Гогиберидзе рассказала о причине его смерти
Ангола готовится ввести безвизовый режим для россиян
Семь украинских катеров уничтожили в Чёрном море: шли на Крымский мост
Школьник из ХМАО пытался покончить с собой из-за бросившей его девушки
Пожарный в Екатеринбурге сделал предложение своей девушке, забежав для этого на 52-й этаж
Певица Лайма Вайкуле заявила, что боится встречаться с композитором Раймондом Паулсом
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: США вводят всех в заблуждение по поводу контрнаступления ВСУ
Вашингтон предупредили о готовности России нанести ядерный удар по США

Эксперт объяснил, почему не стоит хлопать при посадке самолёта

1:17
Туризм

Существует целый ряд моментов, которые могут вызвать дискомфорт у пилотов и экипажа во время полета и покажутся им невежливостью. Британский эксперт по этикету поделился своим мнением о том, почему лучше воздерживаться от аплодисментов после посадки самолета, сообщает издание Daily Star.

Эксперт объяснил, почему не стоит хлопать при посадке самолёта
Фото: Openverse

Наиболее раздражает пассажиров на борту пьяные соседи и те, кто снимает обувь, однако пилоты и члены экипажа смотрят на это по-своему и больше всего раздражаются аплодисментами после успешной посадки. Джо Брайант, эксперт по этикету, считает, что такие аплодисменты воспринимаются как проявление недовольства и даже сарказма.

"Если приземление плохое, аплодисменты будут оскорбительно саркастическими", — заявил Джо Брайант.

Хотя аплодисменты после посадки становятся все более распространенными, существуют более уважительные способы выразить благодарность, например, просто сказать "спасибо" при выходе из самолета.

Чтобы завоевать расположение членов экипажа, можно подарить им небольшой презент, например, коробку шоколадных конфет или подарочную карту в кафе. Согласно стюардессам, это может привести к бесплатному повышению класса обслуживания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 ПОЛЕЗНЫХ ЛАЙФХАКОВ В САМОЛЁТЕ
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Нервный срыв: бортпроводница скакала по авто в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.

Baza: в аэропорту Шереметьево задержана прыгавшая по машинам бортпроводница
Командир ВСУ объявил, что он больше не сержант, и распустил солдат во время обстрела
"Я вам больше не сержант": командир ВСУ распустил солдат во время обстрела
Охлобыстин: "Слепаков* — подлец"
Россия ранее не наносила удары по полиции Украины. Почему выбран Кривой Рог?
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Нашлась зацепка, способная раскрыть причину смерти школьницы из Каменска-Уральского
Вторая волна мобилизации: на фронт отправятся 23 дивизии мигрантов
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Россия слаба, чтобы защитить Армению, которая сама ищет гибели
Последние материалы
Семь украинских катеров уничтожили в Чёрном море: шли на Крымский мост
Школьник из ХМАО пытался покончить с собой из-за бросившей его девушки
Пожарный в Екатеринбурге сделал предложение своей девушке, забежав для этого на 52-й этаж
Певица Лайма Вайкуле заявила, что боится встречаться с композитором Раймондом Паулсом
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон: США вводят всех в заблуждение по поводу контрнаступления ВСУ
Вашингтон предупредили о готовности России нанести ядерный удар по США
Экс-премьер Украины Азаров: в Киеве не говорят, что почти все бойцы ВСУ употребляют наркотики
Daily Star: Туристам сообщили, что лучше не аплодировать при посадке самолета
На бывший завод VW в Калуге завезли китайские Volkswagen
WP: Маск говорил с послом РФ в США перед отключением Starlink для ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников