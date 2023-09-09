Еще одна страна готовится отменить визовый режим для россиян: законопроект о безвизовых поездках в Анголу для граждан России уже подготовлен и скоро будет представлен в парламенте. Посол РФ в Анголе, Владимир Тараров, поделился этой информацией с "Известиями", утверждая, что "Одобрение — вопрос времени".
Согласно послу России, законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, включая Россию, в настоящее время проходит межведомственное согласование. По его завершении он будет передан в парламент Анголы для окончательного утверждения. Эта инициатива имеет поддержку высших органов управления страны, и ее целью является привлечение инвестиций и развитие туристического потенциала Анголы.
Пока, однако, туристический поток из России в Анголу остается минимальным. Для получения визы необходимо предоставить стандартный набор документов, включая билеты, справку о месте работы и выписку о состоянии счета, а также уплатить значительную консульскую пошлину, которая составляет около 100 долларов.
Ангола может предложить туристам типичную африканскую экзотику, включая сафари-туры, благодаря наличию богатой африканской фауны, такой как слоны, зебры, обезьяны и жирафы, а также красивую природу, реки и водопады. Страна также имеет потенциал для развития пляжного туризма, так как она выходит на берег Атлантического океана. Однако стоит отметить, что посещение Анголы сопряжено с определенными рисками, и путешественники должны иметь достаточные финансовые ресурсы и местное сопровождение. По данным World Population Review, Ангола занимает 12-е место в списке самых опасных стран в мире, с более чем 66 преступлениями на каждые 100 тысяч населения. Однако стоит отметить, что это не мешает российским туристам посещать такие страны, как Венесуэла, которая также занимает высокое место в рейтинге опасных стран.
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