В Таиланде полиция схватила россиянина за организацию мошеннического колл-цента прямо в отеле на популярном курорте

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде полиция задержала российского гражданина по подозрению в организации мошеннического колл-центра, который функционировал прямо в отеле на популярном курорте, пишет изданием Thaiger.

Фото: openverse

Этот российский турист был вовлечен в схему по отмыванию денег, проводимую бандой мошенников, работавших в отеле на острове Самуи, который пользуется популярностью среди российских туристов. Инцидент стал особенно драматичным, так как арест этого человека стал следствием тройного убийства и попытки самоубийства другого тайца.

Полиция была вызвана по случаю чрезвычайного происшествия, когда тайский гражданин совершил убийство своей жены и двух сыновей, а затем попытался покончить с собой. Оказалось, что убийство было связано с огромными долгами семьи, после того как жену мужчины вынудили перевести деньги мошеннической банде, действовавшей из колл-центра.

В результате полиции удалось задержать пятерых подозреваемых и выдать ордеры на арест еще для шести членов банды, которые стали причиной "многих других предыдущих печальных инцидентов". Один из арестованных оказался 23-летним российским гражданином, который, как выяснилось, управлял схемой отмывания денег для банды мошеннических колл-центров, включая использование криптовалютных активов. Также подозревается его брат.

Россиянину предъявлены обвинения в общественном мошенничестве, подделке импортных компьютерных данных и совершении технологических преступлений. Ему может грозить минимальный срок в пять лет заключения и штраф в размере 300 тысяч батов(823 767 рублей).

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.