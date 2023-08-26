В Турции мафия начала прибирать к рукам туристический сектор

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции наблюдается рост активности мафиозных группировок, особенно в туристических центрах, что начинает оказывать влияние на сферу туризма. Глава МВД выразил беспокойство по этому поводу и призвал руководство полиции на побережье и в популярных туристических районах, таких как Стамбул, в ближайшие годы избавить эти места от мафиозных структур, сообщает Турпром.

Фото: openverse

Согласно турецкой прессе, рост активности организованных преступных группировок был выявлен правоохранительными органами во всех популярных курортах, пользующихся спросом у российских туристов, включая направление от Измира до Анталии. Особенно под угрозой находятся курорты, такие как Бодрум, Чешма, Мармарис и Анталия. Существует предположение, что преступные группировки из Стамбула могли расширить свои операции на побережье, ибо они обнаружили, что здесь действовать проще и эффективнее, используя более простые методы.

Эксперты также отмечают, что, аналогично ситуации в Стамбуле, мафиозные организации на побережье делят секторы и территории в соответствии с договоренностями между собой, что создает угрозу и оказывает давление на ключевые туристические зоны.

Главным занятием турецкой мафии является наркобизнес, а также незаконная торговля людьми, включая незаконную доставку и эксплуатацию нелегальных мигрантов. Эта ситуация вызвала беспокойство главы турецкого МВД, Али Ерликая. Он дал указание начальникам местной полиции активно работать в течение года над очищением прибрежных районов от мафиозных структур, особенно акцентируя внимание на аресте руководителей и организаторов этих группировок. В прессе цитируется его слова:

"Мы хотим поймать крупную рыбу, а не мелкую".

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