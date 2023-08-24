Путевки из России в Турцию упали в цене на 40-60%

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

На данный момент можно приобрести туры в Турцию со скидкой в 40-60%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Стоимость на одного человека составит 30 тыс. рублей.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ассоциация отмечает, что проведенный мониторинг систем бронирования туроператоров выявил, что недельный тур в отель с рейтингом "три звезды" с вылетом в конце августа на условиях "все включено" можно приобрести по цене 60 тыс. рублей на двоих, если приобрести тур сейчас.

Этот сниженный уровень цен объясняется традиционно низким спросом, связанным с подготовкой к началу учебного года. В то же время, отмечается, что такие скидки будут временными, поскольку уже в сентябре ожидается повышение цен на туры в Турцию.

Представители АТОР подчеркивают, что в начале следующего месяца начальная стоимость отдыха в странах Азии составит 100 тыс. рублей на двоих. А в середине сентября ожидается, что цена на недельное путешествие может достигнуть 115 тыс. рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.