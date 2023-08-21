В турецком отеле у россиян украли деньги и обвинили их в случившемся

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне, отдыхавшие на популярном курорте в Турции, попали в неприятную ситуацию: из их номера в четырехзвёздочной гостинице "Maya World Golf" в Сиде были похищены деньги, в чем их же и обвинили. Об этом сообщил TourDom.

Фото: "Day 133: Hotel Room" by tsmall is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам туристов, кража произошла в первый же день отдыха. Заселившись, они оставили вещи в номере и отправились осматривать территорию отеля и пляж. Вернувшись через несколько часов, они обнаружили, что сумка открыта и из нее похищены 200 долларов (примерно 19 тысяч рублей). Туристы подчеркнули, что сумма невелика, однако сам факт кражи сильно подпортил настроение.

"Воры успели даже до того, как мы полностью втянулись в отдых. Это действительно огорчает", — поделились они.

Россияне сразу же обратились на рецепцию гостиницы, однако вместо помощи получили хамство.

"Нам сразу сказали, что мы сами виноваты. Нам даже предложили обратиться в полицию, но, по словам сотрудника, это бесполезно — деньги вряд ли вернут", — рассказали туристы.

У россиян возникло ощущение, что кражи в отеле — обычное дело.

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