Российская туристка поделилась впечатлениями об отдыхе Турции

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдохнувшая в Турции россиянка делится впечатлениями о пребывании в четырёхзвёздочном отеле Sea Gull в Бельдиби. Своими впечатлениями туристка поделилась в канале Дзен "Вики Маус".

Фото: Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Девушка отмечает, что август оказался аномально жарким. Она шутит:

"Как будто специально русским приготовили пекло! Видимо, турки уже привыкли к такой погоде. Термометр показывает целых 50°. В такой зной особенно осторожным нужно быть тем, у кого есть проблемы с сосудами или сердцем", — рассказывает туристка.

Также она отмечает, что разнообразие блюд в отеле оставляло желать лучшего. Несмотря на небольшую территорию, отель ухоженный и уютный, для маленьких гостей работали аниматоры. Расслабиться и поплавать можно было у бассейна.

Несмотря на некоторые недостатки, туристка хорошо провела время.

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