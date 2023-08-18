Отдохнувшая в Турции россиянка делится впечатлениями о пребывании в четырёхзвёздочном отеле Sea Gull в Бельдиби. Своими впечатлениями туристка поделилась в канале Дзен "Вики Маус".
Девушка отмечает, что август оказался аномально жарким. Она шутит:
"Как будто специально русским приготовили пекло! Видимо, турки уже привыкли к такой погоде. Термометр показывает целых 50°. В такой зной особенно осторожным нужно быть тем, у кого есть проблемы с сосудами или сердцем", — рассказывает туристка.
Также она отмечает, что разнообразие блюд в отеле оставляло желать лучшего. Несмотря на небольшую территорию, отель ухоженный и уютный, для маленьких гостей работали аниматоры. Расслабиться и поплавать можно было у бассейна.
Несмотря на некоторые недостатки, туристка хорошо провела время.
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