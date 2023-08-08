Мать выселенной из турецкого отеля девочки обвинила туркомпанию

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мать одного из выселенных из турецкого отеля детей обвинила туроператора, ответственного за организацию отдыха, в обмане и безответственности. Такое заявление сделала Алина из Калуги в беседе с журналистами портала "360".

Фото: pixabay.com

В рассказе для телеканала она рассказала, что изначально у неё не возникло подозрений относительно туроператора, так как в интернете были только положительные отзывы о компании. Но недоразумения начали проявляться ещё до отправления ребёнка: к билету не приложили маршрутный лист. Через несколько дней после начала отдыха детей внезапно выселили из гостиницы ночью, именно в это время Алина связалась с представителями компании. По её словам:

"Представитель туроператора сказал, что выселение запланировано на 6:00, но на деле в 1:00 они уже были вынуждены покинуть гостиницу".

Сотрудники компании объяснили эту ситуацию тем, что она возникла из-за лесных пожаров, охвативших Турцию. Компания якобы не решалась продлевать бронь заранее, чтобы избежать возможных финансовых потерь в случае эвакуации. Но Алина не поверила этому и назвала владельца туроператора манипулятором: детям даже не купили обратных билетов в Россию. Родители детей, которых выселили из двух отелей вынуждены были организовать их возвращение за свой счёт.

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