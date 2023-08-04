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Турист, вернувшийся из Грузии, отметил, что цены на продукты там выше, чем в России

2:39
Туризм

Недавно вернувшийся из Грузии турист поделился своим опытом и обратил внимание на высокие цены в грузинских супермаркетах.

Турист, вернувшийся из Грузии, отметил, что цены на продукты там выше, чем в России
Фото: newsgeorgia.ge

С нетерпением ожидая своей поездки в Грузию, наш путешественник предвкушал радость открытий и новых вкусов. Однако стоит отметить, что его встретили неожиданные отклонения от привычных ценовых рамок.

Сравнение цен

При посещении местного супермаркета, путешественник был ошеломлен стоимостью продуктов. Особенно бросились в глаза цены на следующие товары:

Молоко

Цена на коробку молока практически достигла отметки в 6 лари, что примерно равно 216 рублям. Это явно превышает ожидания и поднимает вопросы о доступности такого базового продукта.

Курица

Замороженная курица весом 900 граммов оценивается в 11,45 лари, что примерно соответствует 410 рублям. Высокая цена на мясо делает покупку менее привлекательной для бюджетных туристов.

Местные сыры

Один из символов грузинской кухни — сыры. Известно, что местные сыры предлагают богатый вкус, однако цены на них также оказались значительно выше ожидаемых. Имеретинский сыр, весом 400 граммов, стоит около 10 лари, или примерно 360 рублей.

Секреты экономного шопинга

Несмотря на высокие цены, существуют способы справиться с финансовой нагрузкой во время отдыха в Грузии:

Планирование

Заранее составьте список необходимых продуктов и придерживайтесь его. Избегайте импульсивных покупок, чтобы не нарушить бюджет.

Местные рынки

Посетите местные рынки, где цены на некоторые продукты могут быть более приемлемыми. Здесь вы также сможете насладиться аутентичной атмосферой грузинских рынков.

Готовка в гостевом доме

Если у вас есть возможность готовить самостоятельно, выберите гостевой дом с кухней. Это позволит вам экономить, готовя домашние блюда.

Проанализировав свой опыт, путешественник делает вывод, что цены на продукты в Грузии действительно выше, чем в российских магазинах. Однако это не должно стать преградой для наслаждения отдыхом в этой удивительной стране.

Помните, что правильное планирование бюджета и осознанный подход к расходам помогут вам насладиться Грузией в полной мере. Наслаждайтесь местной кухней, атмосферой и гостеприимством, несмотря на небольшие финансовые трудности.

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СТАЛО ДОРОГО! Сравнение цен в Грузии, Армении и Польше. Где продукты дороже?
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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