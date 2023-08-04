В Риме хотят ограничить доступ для туристов к самому известному фонтану

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Риме возникла инициатива ограничить доступ к одной из наиболее известных достопримечательностей мира — фонтану Треви. Эта идея рассматривается Министерством Культуры Италии по просьбе городского совета. Причиной такого шага стали всплески неуважительного отношения к этому памятнику культуры, сообщают РИА новости.

Фото: Вадим Савицкий

Последний эпизод, случившийся 27 июля, когда турист решил искупаться в фонтане Треви, нырнув в воду с одной из статуй под аплодисменты и смех окружающих, вызвал бурное возмущение. Хулигана был оштрафован, однако чиновники пришли к мнению, что одних штрафов недостаточно, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем.

Если Министерство культуры признает доводы городского совета убедительными, то, возможно, будут предприняты меры для установки турникетов вокруг фонтана, а также введение платы за посещение. Это предложение находится на стадии обсуждения, однако оно может стать важным шагом в сохранении целостности и красоты этого исторического памятника.

Обсуждение введения штрафов за порчу и осквернение памятников активно ведется в итальянском обществе. Однако пока нет официальных законов или правил, которые регулировали бы такие ситуации. Реакция на последний инцидент со стенами Колизея, где двое иностранных граждан расписались, наглядно показывает, что на Аппенинах необходимы более строгие меры для защиты культурного наследия.

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Рим, ФОНТАН ТРЕВИ / 5 интересных фактов о самом известном фонтане в мире