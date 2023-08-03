В Египте можно отдохнуть на 30% дешевле

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) порадовала российских туристов.

Фото: pixabay.com

Эксперты в сфере туризма подчеркнули, что по сравнению с другими конкурирующими странами, стоимость летних туров в Египет будет на 15-20% ниже. Более того, некоторые путешественники отдают предпочтение более доступной египетской альтернативе из-за высоких цен на отдых в Турции.

В летнем сезоне 2023 года наши соотечественники все чаще выбирают Египет для проведения своего отпуска. Этот тренд привел к увеличению длительности туров и, как следствие, к повышению средней стоимости отдыха. Согласно данным "Интуриста", если в 2022 году средний чек на одного человека составлял 616 долларов для поездки в Египет, то в текущем году этот показатель вырос на почти треть и составил 918 долларов на человека.

В основном это связано с тем, что отдыхающие предпочитают полноценные летние каникулы, продолжительность которых существенно увеличилась, по мнению операторов в сфере туризма. Однако, несмотря на увеличение средней стоимости, уровень качества отдыха остается на высоком уровне. Туристы, привыкшие к пятизвездочному комфорту в зимнем Египте, предпочитают бронировать аналогичные услуги и в летний период, в то время как бюджетные трехзвездочные варианты пользуются меньшим спросом.

Летом отели премиум-класса радуют своих посетителей скидками до 20-30%. Прекрасным примером такого предложения может послужить популярный у российских туристов Rixos Premium Seagate 5* в Шарм-эль-Шейхе, представленный сетью FUN&SUN. В августе путешествие на 8 ночей обойдется от 316 тысяч рублей за двоих. Тем, кто планирует отдых в декабре, стоит учесть, что к этому времени цены поднимутся до 340 тысяч рублей за двоих. При этом стоимость менее роскошных вариантов отелей будет на 2-2,5 раза ниже — от 120-130 тысяч рублей за двоих.

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