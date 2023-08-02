Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Садальский предложил продать часы Пескова, чтобы поддержать курс рубля
Склады Краснодара загорелись на площади 300 квадратных метров
Грузия сократила экспорт и реэкспорт автомобилей из США в Россию
Марков объяснил, почему Путину опасно приезжать в Турцию
Посол КНР в РФ: НАТО - главная причина обострения украинского кризиса
Президент Бразилии хочет отказаться от доллара в международной торговле
Вооружённый дезертир сдался после беседы с главой региона
Погранслужба ФСБ РФ: иностранный турпоток вырос на 130%
В Испании замечен огромный поток российских туристов

Эксперты рассказали, что можно посетить в Абхазии в августе

Туризм

В поисках идеального места для летнего отдыха? Абхазия в августе – это ваш выбор! Подготовьтесь к незабываемому отдыху, изучив наши советы.

Эксперты рассказали, что можно посетить в Абхазии в августе
Фото: pixabay.com

При планировании вашей поездки обратите внимание на прогноз погоды. Абхазия в августе славится множеством солнечных дней, но из-за гористой местности климат может меняться. Вечером рекомендуется иметь при себе ветровку и толстовку для комфортных прогулок.

Август считается наилучшим сезоном для посещения Абхазии, сообщает портал Рамблер. В это время тут может быть больше туристов, а цены на размещение и услуги повышены. Учтите это при планировании бюджета.

Выбирая отель, предварительно узнайте о доступных услугах и развлечениях на его территории. Это поможет избежать разочарований и сделает ваш отдых более комфортным.

Интересные места для посещения в Абхазии

Старый Сухум

Одной из замечательных точек для исследования является старый город Сухум. Там вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого, гуляя по узким улочкам, наслаждаясь историческими зданиями и красивыми пляжами.

Гагра

Не упустите возможность посетить Гагру — курортный город, известный своими уютными пляжами, живописным парком "Дендрарий" и Гагрским храмом.

Новый Афон

Обязательно отправьтесь в Новый Афон, чтобы увидеть Новоафонский монастырь — одну из крупнейших православных обителий в мире. Это место имеет огромное историческое значение.

Гора Ходжал

Если вы обожаете горы, не упустите возможность подняться на гору Ходжал. Оттуда открывается впечатляющий вид на окружающий пейзаж.

Как добраться до Абхазии

Авиаперелет в Сочи

Путешествие начинается с авиаперелета в Сочи. Из аэропорта в Адлере доступны трансферы. От Сочи можно доехать до КПП "Псоу" на автобусе, такси или арендованном автомобиле. Расстояние до границы Абхазии всего восемь километров.

Железнодорожный транспорт

Из Москвы ходит поезд до Сухума. Заблаговременно бронируйте билеты, чтобы выбрать удобные места. Путешествие займет около 40 часов.

Автобусы и маршрутки

Из Сочи, Москвы и других городов доступны рейсовые автобусы для путешествия в Абхазию.

Свой автомобиль

Многие предпочитают путешествовать на личном автомобиле, что обеспечивает гибкость в планировании маршрута и отсутствие зависимости от расписания.

Визовые вопросы

Для российских туристов достаточно внутреннего паспорта, а детям до 14 лет также потребуется свидетельство о рождении. Дополнительные документы не требуются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Абхазия | Путешествие 2021 | Большой выпуск
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания девушки, которую её сын не отпускал из плена на протяжении 14 лет.

Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
Скончался избитый мигрантом из Таджикистана челябинский боец СВО
Скончался избитый таджикским мигрантом боец СВО
Как выглядит 16-летняя дочь Александра Абдулова
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Новый удар "Гераней" по Измаилу поставил точку в планах Запада
В Польше забили тревогу из-за ловушки, созданной Украиной
Началась сдача Киева — США теперь будет поддерживать Тайвань
Началась сдача Киева — США теперь будет поддерживать Тайвань
Последние материалы
Садальский предложил продать часы Пескова, чтобы поддержать курс рубля
Склады Краснодара загорелись на площади 300 квадратных метров
Грузия сократила экспорт и реэкспорт автомобилей из США в Россию
Марков объяснил, почему Путину опасно приезжать в Турцию
Посол КНР в РФ: НАТО - главная причина обострения украинского кризиса
Президент Бразилии хочет отказаться от доллара в международной торговле
Вооружённый дезертир сдался после беседы с главой региона
Погранслужба ФСБ РФ: иностранный турпоток вырос на 130%
В Испании замечен огромный поток российских туристов
Туристы в Абхазии отреагировали на штрафы за хождение в купальниках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников