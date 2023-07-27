Российские туристы назвали самые опасные для них страны: Турция заняла 6-е место

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы определили самые опасные страны для путешествий. Согласно рейтингу, шестое место в списке заняла Турция, которую опрошенные участники посчитали небезопасной для поездок в этом году.

Фото: https://bishkek24.kg/

Детальные данные и выводы о безопасности других стран были выявлены в ходе исследования, проведенного компанией Ozon Travel в партнерстве со страховой компанией Renaissance. Согласно результатам опроса, наиболее опасными для путешествий странами оказались следующие:

США — 53%,

Франция — 49%,

Мексика — 48%,

Индия — точные показатели не указаны,

Тунис — точные показатели не указаны,

Турция — 45%.

Однако если есть список стран, которые российские туристы считают опасными, то есть и другой список — безопасных стран по версии тех же путешественников. Наименее опасными для путешествий странами российские туристы признали следующие:

Мальдивы — 71%,

Сейшельские острова — 68%,

Объединенные Арабские Эмираты — 68%,

Китай — 65%.

В ходе исследования участников также спрашивали, чего они боятся во время путешествий за границей. На первом месте оказались новые вирусы, на втором — трудности с возвратом домой.

Также стоит отметить, что в этом летнем сезоне 80% пользователей Ozon Travel предпочли отдыхать в российских городах. Самыми популярными направлениями стали

Москва,

Санкт-Петербург,

Сочи,

Калининград

и Минеральные Воды.

Россияне предпочитают отдыхать в этих направлениях и не испытывают страха. Что касается зарубежных курортов, то соотечественники стали чаще обращать внимание на

Азербайджан,

Армению,

Турцию,

Таджикистан

и Узбекистан.

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