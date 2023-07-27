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Российские туристы назвали самые опасные для них страны: Турция заняла 6-е место

1:56
Туризм

Российские туристы определили самые опасные страны для путешествий. Согласно рейтингу, шестое место в списке заняла Турция, которую опрошенные участники посчитали небезопасной для поездок в этом году.

Российские туристы назвали самые опасные для них страны: Турция заняла 6-е место
Фото: https://bishkek24.kg/

Детальные данные и выводы о безопасности других стран были выявлены в ходе исследования, проведенного компанией Ozon Travel в партнерстве со страховой компанией Renaissance. Согласно результатам опроса, наиболее опасными для путешествий странами оказались следующие:

  • США — 53%,
  • Франция — 49%,
  • Мексика — 48%,
  • Индия — точные показатели не указаны,
  • Тунис — точные показатели не указаны,
  • Турция — 45%.

Однако если есть список стран, которые российские туристы считают опасными, то есть и другой список — безопасных стран по версии тех же путешественников. Наименее опасными для путешествий странами российские туристы признали следующие:

  • Мальдивы — 71%,
  • Сейшельские острова — 68%,
  • Объединенные Арабские Эмираты — 68%,
  • Китай — 65%.

В ходе исследования участников также спрашивали, чего они боятся во время путешествий за границей. На первом месте оказались новые вирусы, на втором — трудности с возвратом домой.

Также стоит отметить, что в этом летнем сезоне 80% пользователей Ozon Travel предпочли отдыхать в российских городах. Самыми популярными направлениями стали

  • Москва,
  • Санкт-Петербург,
  • Сочи,
  • Калининград
  • и Минеральные Воды.

Россияне предпочитают отдыхать в этих направлениях и не испытывают страха. Что касается зарубежных курортов, то соотечественники стали чаще обращать внимание на

  • Азербайджан,
  • Армению,
  • Турцию,
  • Таджикистан
  • и Узбекистан.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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