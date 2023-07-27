Российские туристы назвали самые опасные для них страны: Турция заняла 6-е место

Российские туристы определили самые опасные страны для путешествий. Согласно рейтингу, шестое место в списке заняла Турция, которую опрошенные участники посчитали небезопасной для поездок в этом году.
Детальные данные и выводы о безопасности других стран были выявлены в ходе исследования, проведенного компанией Ozon Travel в партнерстве со страховой компанией Renaissance. Согласно результатам опроса, наиболее опасными для путешествий странами оказались следующие:
Однако если есть список стран, которые российские туристы считают опасными, то есть и другой список — безопасных стран по версии тех же путешественников. Наименее опасными для путешествий странами российские туристы признали следующие:
В ходе исследования участников также спрашивали, чего они боятся во время путешествий за границей. На первом месте оказались новые вирусы, на втором — трудности с возвратом домой.
Также стоит отметить, что в этом летнем сезоне 80% пользователей Ozon Travel предпочли отдыхать в российских городах. Самыми популярными направлениями стали
Россияне предпочитают отдыхать в этих направлениях и не испытывают страха. Что касается зарубежных курортов, то соотечественники стали чаще обращать внимание на
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