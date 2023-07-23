Туристка в шоке после того, как гостиничный номер был разграблен таинственным существом

Таинственное существо проникло в гостиничный номер туристки на острове Гамильтон в Австралии и вызвало шум в социальных сетях своим дерзким вторжением. Об этом сообщает Турпром.

Фото: pxfuel.com

Видео этого происшествия, опубликованное в TikTok потрясенной путешественницей, стало вирусным. Инцидент произошел в отеле Reef View. По возвращении в свой номер, туристка обнаружила его в полном беспорядке. В записи видны разбросанные вещи, птичий помет и признаки поведения нечеловеческих хулиганов.

"Не оставляйте двери открытыми на Гамильтоне, иначе какаду зайдут и съедят вашу еду", — предупредила автор ролика, ясно указав, что виновниками стали попугаи.

Помимо угощения, гости из пернатых преступников не обошлись. Видео вызвало интерес не только у пользователей соцсетей, но и у местных экспертов по дикой природе. В то время как точный вид птицы, замешанной в происшествии, остается загадкой, аналитики предполагают, что это могли быть галахи — самый распространенный вид какаду в Австралии.

Справка: Галахи принадлежат к семейству крупных и ярких попугаев с подвижными гребнями и известны своими озорными выходками. Они проводят время в огромных шумных стаях, проявляя непринужденность и умение развлекаться. Их игривое поведение иногда заходит так далеко, что слово "галахи" стало синонимом для описания дурацкого поведения.

В Австралии обитает 14 видов этих забавных птиц, но галахи, с их характерным розово-серым оперением, выделяются среди прочих. Орнитологи утверждают, что это очень умные птицы, обладающие высокими познавательными способностями и способностью к обучению. Они могут проявлять любопытство и исследовательские наклонности, что может восприниматься некоторыми как "хулиганство". Их природный шарм привлекает внимание туристов, но, как показал этот эпизод, галахи могут оставить незабываемые следы в сердцах путешественников и в гостиничных номерах.

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