Турпром: В Таиланде арестовали российских туристок за то, что они делали маникюр

2:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тайландская полиция задержала трех российских туристок за предоставление маникюрных услуг и организацию бизнеса на экзотическом острове Пхукет. Инцидент произошел во вторник, 18 июля, и об этом сообщило издание Phuket Express. По информации, полиция Таланга совместно с сотрудниками иммиграционной службы поймали иностранных "маникюрных предпринимательниц" на месте преступления, сообщает Турпром.

Фото: pixabay.com

Местные жители подали информацию о наличии иностранных гражданок из России, работающих в салоне, что вызвало волну негодования в социальных сетях из-за занимания ими рабочих мест. Задержанные туристки, возраст которых составлял 22, 26 и 32 года, были обвинены в незаконной работе. Сейчас следствие занимается расследованием, чтобы выяснить все обстоятельства и применить соответствующие меры.

Напомним, что в "стране улыбок" незаконно предоставлять маникюрные услуги за деньги, а также оказывать другие салонные услуги, если исполнителем является иностранный турист, включая россиян. Эта профессия в Таиланде охраняется законом и доступна только местным жителям. Иностранные путешественники не имеют права работать в данной сфере. Власти Таиланда установили ограничения, запрещая приезжим зарабатывать деньги в определенных профессиях, чтобы обеспечить занятость местных жителей и защитить свой рынок труда.

Тайские граждане давно возмущены присутствием нелегальных иностранцев, так как они часто являются долгосрочными туристами или релокантами, которые подрабатывают и забирают рабочие места. Напомним, что в Таиланде допускается работа только при наличии официального статуса, в противном случае туристы могут быть оштрафованы и депортированы. Наказания для нарушителей следующие:

Штраф для иностранного работника: от 5 000 до 5 000 батов (от 13 550 до 135 500 рублей по текущему курсу) и депортация из страны.

Штраф для работодателя за первое нарушение: от 10 000 до 100 000 батов (от 27 100 до 271 000 рублей), за повторное нарушение — от 50 000 до 200 000 батов (от 135 500 до 542 000 рублей) с возможным лишением свободы на срок до 1 года или одновременно с обоими мерами. Помимо этого, работодателям в течение следующих трех лет запретят нанимать иностранных работников.

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