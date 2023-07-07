Видео с переполненного пляжа Анапы, на котором россиянам приходится загорать стоя, так как лежачие места закончились, наделало на этой неделе много шума. При этом власти утверждали, что места ещё есть и втиснуться можно.
Корреспондент Telegram-канала Shot опубликовал в пятницу новое видео с того самого пляжа с рассказами туристов, как им там отдыхается.
По их словам, на курорте всё "доступно и красиво", но при это на самом деле довольно тесно.
"Реально, яблоку негде упасть!" — заявила одна из опрошенных туристок.
Но другая добавила, что количество народа смущает не сильно. По её мнению, чем больше людей, тем лучше: будет нескучно, можно с кем-то познакомиться и приятно провести время.
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