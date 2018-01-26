Биатлонист Отченаш разозлился на МОК из-за Шипулина

Биатлонист сборной Словакии Мартин Отченаш прокомментировал в своем Instagram недопуск Антона Шипулина до Олимпиады в Южной Корее.

По его словам, "Шипулин - брат "нашей" Насти, знаю его много лет. Часто мы встречались на трассе и за ее пределами. Очень жаль, что в Корее не увидимся. Непонятные подозрения и просто список спортсменов - вот какие доказательства.... Скорее всего, в этом кроется что-то еще. Антон и остальные спортсмены - держитесь!"

Ранее Отченаш отметил, что еще перед Олимпиадой в Рио был разочарован несправедливым отстранением прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой.

До этого сам Шипулин отметил, что из-за недопуска на Олимпиаду был убит горем, и у него были мысли все бросить. По поводу его отстранения французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что "необходимо дисквалифицировать лишь тех, кто непосредственно в этом виновен. А в случае с Россией и отстранением Антона Шипулина от Олимпиады в Южной Корее были применены двойные стандарты".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что во вторник вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что Шипулин, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан на текущий момент отсутствуют в списке МОК.