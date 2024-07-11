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Российские каноисты выступят на Олимпиаде не на своих лодках

Российские каноисты смогут выступить в трех дисциплинах на ОИ-2024

0:53
Спорт

Российские каноисты, которых допустили к Олимпиаде, не привезут свои лодки в Париж. Они вынужденно выступят с инвентарём, предоставленным от организаторов.

Российские каноисты смогут выступить в трех дисциплинах на ОИ-2024
Фото: Wikipedia by Yemi festus, CC BY-SA 4.0

"Обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. Но в Париже придется как-то приспосабливаться. Будем договариваться с производителями лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте", —, цитирует ТАСС старшего тренера российской сборной по гребле на каноэ Владимира Логинова.

Представители ОКР заявили, что не будут материально помогать нашим спортсменам, которые поедут на Олимпиаду, поскольку любой атлет, получивший поддержку ОКР, нарушит требование к нейтральному статусу. МОК же пообещал предоставить нейтральным спортсменам из России всю необходимую материально-техническую поддержку, а также право проживать в Олимпийской деревне.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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