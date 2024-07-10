Скандал за скандалом: французских регбистов выгоняют из сборной страны

Зазвездившихся членов сборной Франции по регби настигла кара

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

В мире профессионального спорта не редки случаи, когда известные спортсмены начинают считать себя неприкосновенными.

Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen, CC BY 2.5

Французские регбисты не остались в стороне от этой тенденции и стали участниками скандального инцидента. По информации аргентинского издания MDZ, два члена сборной Франции были арестованы под обвинением в изнасиловании местной девушки после матча. Под подозрением оказались футболисты Жегу и Аураду. Суд будет нелегким для молодых людей, поскольку у следствия имеются убедительные доказательства.

Для французской команды это уже второй скандал за неделю. Перед игрой с Аргентиной из состава был исключен расист, который случайно опубликовал видео с угрозами в адрес арабов. Во Франции, где проживает много людей арабского происхождения, высказывания спортсмена вызвали острое осуждение. Игрока дисквалифицировали и отправили на его родину, где его уже ждал "теплый прием". Федерация пришлось принимать ответственность за это происшествие.