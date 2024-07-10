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Топ-5 самых необычных локальных спортивных мероприятий

Пятерка самых необычных видов спорта

1:26
Спорт

Вряд ли найдутся люди, которые не слышали о футболе или баскетболе, так как эти виды спорта широко распространены по всему миру, пишет "Ярмарка мастеров".

Пятерка самых необычных видов спорта
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathanfv, CC BY 3.0

Однако также существуют локальные спортивные мероприятия, о которых мало кто знает. Творческий подход и фантазия проявляются в них не менее, чем в искусстве.

Итак, вот 5 необычных видов спорта в мире:

  • Финский бег с женами: в этом соревновании мужчины должны преодолеть полосу препятствий со своими женами, находящимися на их плечах в странном положении, где они находятся вверх ногами и головой вниз. На полосе также есть барьеры и яма с водой. Победителю достается приз, равный весу его жены в пиве.
  • Скибоб: спускание с горы на специальном гибриде велосипеда и лыж.
  • Заплыв по болоту на горном велосипеде: участники ездят на велосипедах по грязной воде, им необходимо проехать через канаву с болотной жижей туда и обратно.
  • Настоящий пивной шторм: участники ежегодного пивного фестиваля в Уэльсе должны выпить на контрольных точках определенное количество спиртного, прежде чем добраться до финиша на велосипеде.
  • Гонки на кроватях: участники должны толкать кровать с одним человеком на борту через реку, чтобы первым пересечь финишную черту.
     
     
     
     
     
     
Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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