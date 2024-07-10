Спортсменка из Франции упала с парусника во время гонки в Греции и умерла

Французская спортсменка во время гонки упала с парусной лодки и умерла

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Французская спортсменка погибла возле острова Касос в Греции. Она скончалась, упав с парусника во время гонки, пишет Афинское агентство новостей АМНА.

Фото: unsplash.com by Robert Crawford rcrawford86, PDM

"Гражданка Франции плыла на парусной лодке под флагом Испании в море к северо-западу от Касоса вместе с еще одним 36-летним членом экипажа — украинцем. По данным портовой, оставшиеся семь членов экипажа парусника подняли упавших. 40-летняя спортсменка погибла. Украинец здоров и невредим", — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение АМНА.

Спасательное судно береговой охраны сопроводило парусник в порт Касос. Доктор подтвердил смерть 40-летней француженки. Администрация порта Касос начало проводить расследование.