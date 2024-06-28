Чтобы нагрузить мышцы, достаточно встать у стены

Упражнения у стены помогут нагрузить ваши мышцы и улучшить работу мозга

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Упражнения, где вместо тренажёра — стена, отлично помогают добавить новые элементы в тренировку. Так считает фитнес-тренер Ольга Дерендеева.

Для того, чтобы мозг работал, а мышцы росли, подойдут следующие упражнения: "стульчик" — ноги ставим на ширине плеч. Плотно прижимаемся спиной к стене: не прогибаемся и не давим поясницу в опору. Садимся, бёдра параллельны полу, угол в коленях 90 градусов. Удерживаем положение не менее чем на 30 секунд; отжимания от стены; тяга на одной ноге; ягодичный мостик и скручивания на пресс.

Упражнение "динамическая планка упором на стену" поможет прокачать мышцы рук, спины, ягодиц, ног и пресса. Чтобы выполнить упражнение, встаньте в планку на прямых руках, стопы упираются в стену. На выдохе поочерёдно подтягиваем колено к груди, максимально напрягая мышцы живота. Руками постоянно отталкиваемся от пола.

Важно, не стоит во время выполнения упражнения сводить лопатки и поднимать плечи, пишет "Чемпионат".