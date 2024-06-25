Как начать заниматься зумбой дома?

Инструкторы Гуля Журавлева и Карина Рышмакова рассказали, как начать заниматься зумбой в домашних условиях.
Для этого нужна специальная форма. Это могут быть леггинсы или джоггеры, футболка, кроссовки. Женщинам с большой грудью эксперты порекомендовали подобрать спортивный бюстгальтер с хорошей поддержкой — это позволит избежать дискомфорта во время прыжков, пишет "СЭ".
Для занятий зумбой нужно большое пространство, чтобы было достаточно места для движений. Тренировку можно выполнять по видеоурокам. Главное -придерживаться определенного плана.
"Сначала идет десятиминутная разминка, затем разучивание движений — от 5 до 10 минут. После этого танцуем 30-40 минут, — объяснила эксперт.
В завершении делаем заминку — спокойные упражнения на приведение в норму дыхания. Эксперты уверяют, что разминка и заминка необходимы.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.