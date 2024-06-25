Как начать заниматься зумбой дома?

Как начать заниматься зумбой дома?

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инструкторы Гуля Журавлева и Карина Рышмакова рассказали, как начать заниматься зумбой в домашних условиях.

Фото: flickr.com by Vladimir Pustovit is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для этого нужна специальная форма. Это могут быть леггинсы или джоггеры, футболка, кроссовки. Женщинам с большой грудью эксперты порекомендовали подобрать спортивный бюстгальтер с хорошей поддержкой — это позволит избежать дискомфорта во время прыжков, пишет "СЭ".

Для занятий зумбой нужно большое пространство, чтобы было достаточно места для движений. Тренировку можно выполнять по видеоурокам. Главное -придерживаться определенного плана.

"Сначала идет десятиминутная разминка, затем разучивание движений — от 5 до 10 минут. После этого танцуем 30-40 минут, — объяснила эксперт.

В завершении делаем заминку — спокойные упражнения на приведение в норму дыхания. Эксперты уверяют, что разминка и заминка необходимы.