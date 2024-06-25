Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными

Чтобы упражнения на пресс были более эффективными и принесли ожидаемый результат, сначала нужно наладить свое питание. Об этом рассказал фитнес-тренер, специалист по осанке Денис Соломин.
Лучший и действенный способ похудеть — создать дефицит калорий.
Соломин рекомендует тренировать все тело в комплексе, чтобы улучшить осанку.
"Если грудная клетка округлена, а плечи завалены вперед, то будет визуально казаться, что у человека большой живот даже при низком проценте жира. Поэтому очень важно уделять внимание мышцам спины", — цитирует тренера "СЭ".
Нужно тренировать все мышцы спины.
"Стоит сгибаться и разгибаться, наклоняться вправо и влево, скручиваться по спирали. Это поможет поддерживать ровную осанку, и живот вернется на свое место", — уточнил Соломин.
Он добавил, что во время тренировок нужно следить за дыханием.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.