Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными

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Чтобы упражнения на пресс были более эффективными и принесли ожидаемый результат, сначала нужно наладить свое питание. Об этом рассказал фитнес-тренер, специалист по осанке Денис Соломин.

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Лучший и действенный способ похудеть — создать дефицит калорий.

Соломин рекомендует тренировать все тело в комплексе, чтобы улучшить осанку.

"Если грудная клетка округлена, а плечи завалены вперед, то будет визуально казаться, что у человека большой живот даже при низком проценте жира. Поэтому очень важно уделять внимание мышцам спины", — цитирует тренера "СЭ".

Нужно тренировать все мышцы спины.

"Стоит сгибаться и разгибаться, наклоняться вправо и влево, скручиваться по спирали. Это поможет поддерживать ровную осанку, и живот вернется на свое место", — уточнил Соломин.

Он добавил, что во время тренировок нужно следить за дыханием.